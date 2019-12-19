رجل غير رأيه بالزواج للمرة التاسعة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تزوج رجلاً من مدينة سومرتون في إنجلترا، وطلق ثماني مرات، وقرر الزواج للمرة التاسعة، ولكنه في اللحظة الأخيرة تخلى عن هذه الفكرة وفسخ الخطوبة.

وكان أول زواج لرون شيبارد عام 1966. ودام عام واحد وانتهى بالطلاق. وبعد ذلك تزوج سبع مرات أخرى وجميعها انتهت بالطلاق أيضا. ولدى الرجل ثمانية أولاد.

وكان آخر زواج له عام 2004 من امرأة اسمها وينغ وانتهى عام 2016 بالطلاق أيضاً.

وفي نوفمبر الماضي ومع أنهما لم يلتقيا أبدا عرض شيبارد "71 عاماً" الزواج على روز هانس "30 عاماً"، بعد مضي سنة على تعارفهما عبر شبكة الانترنت.

وكان من المتفق عليه أن يتم الزواج يوم الجمعة 13 ديسمبر الجاري. بيد أن شيبارد فسخ الخطوبة وقال موضحا، لقد كانت هانس تضغط عليه، ما جعله يشعر أن الزواج منها غير صحيح، لأنه في الواقع لا يحبها.

وقد أعلن شيبارد أنه ينوي تأليف كتاب عن العلاقات بين الجنسين، "لأن له خبرة واسعة في هذا المجال

".