تراجع أعداد المدخنين الرجال عالمياً لسبب وجيه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت الأرقام الواردة من منظمة الصحة العالمية تراجع عدد المدخنين الرجال لأول مرة على مستوى العالم، وعزت المنظمة الأمر إلى الاستجابة للحملات التوعوية المتواصلة منذ عقود.

وقال المنظمة في تحليل مختصر لأرقامها، الذي تنشرها بالتفاصيل غداً (الخميس)، إن التحليل ينم عن حدوث نقطة تحول حاسمة في مكافحة منتجات التبغ القاتلة، حسبما أوضح أمين عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وحسب الأرقام المجردة، فإن أعداد مستخدمي التبغ تراجعت وفقا لبيانات المنظمة من نحو 4.‏1 مليار مستخدم عام 2000 إلى نحو 3.‏1 مليار عام 2018.

وكان هذا التراجع يعتمد، وفقا للأرقام المجردة، حتى الآن على التراجع بين النساء المدخنات، في حين استمرت أعداد المدخنين الرجال في الزيادة. ولكن منظمة الصحة العالمية تتوقع الآن أن يصبح عدد المدخنين الرجال أقل بواقع مليوني مدخن خلال العام المقبل، مقارنة بعام 2018، بل وتتوقع المنظمة تراجع أعداد المدخنين بواقع ستة ملايين مدخن عام 2025.

ومع ذلك ما زالت نسبة الإقلاع عن التدخين أعلى بين النساء مقارنة بها بين الرجال؛ حيث توقع معدو التقرير أن تقلع تسعة ملايين امرأة عن التدخين عام 2020 مقارنة بعام 2018، بل وأن يرتفع هذا العدد إلى 32 مليون امرأة بحلول عام 2025، حسب وكالة الأنباء الألمانية.