في اليوم العالمي للغة العربية.. إليكم 9 حقائق مدهشة عنها

المصدر: إعداد: هيا بجبوج - دبي

يحتفل العالم العربي في 18 من ديسمبر كل عام، باليوم العالمي للغة العربية، وتقرر الاحتفال باللغة العربية في 18 ديسمبر كونه اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة رقم 3190، عام 1973 وقررت الجمعية العامة بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

واختير شعار "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي" لاحتفالية هذا العام.

وفي اليوم العالمي للغة العربية.. إليكم 9 حقائق مدهشة عنها:

1- من أقدم اللغات السامية، وإحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم.

2- يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة.

3- تسمى بـ "لغة الضاد" لأنها الوحيدة التي تحوي على حرف الضاد ضمن محارفها.

4- من بين اللغات الأربع الأكثر استخداما في الإنترنت.

5- تمتلك الأبجدية العربية 28 حرفاً أساسيا.

6- وصل عدد مفردات اللغة العربية دون تكرار إلى ما يزيد على 12 مليون كلمة.

7- كانت اللغة العربية تكتب في البداية من دون تنقيط أو حركات، وقد طور نظام الحركات في القرن السابع الميلادي، فيما تم اعتماد نظام التنقيط في القرن الثامن.

8- اشتُقّت اللغة المالطيّة من اللغة العربية.

9- عُمر اللغة العربية 1700 سنة على الأقل.

ولاقت هذه المناسبة احتفاء من قبل ناشطين على تويتر، وهنا باقة من التغريدات عبر فيها المغردون عن إعجابهم واعتزازهم باللغة العربية: "يعجز اللسان عن وصفك لغتي ..فيكِ من الإعجاز ما عجزت عنه الأممُ"، وقال آخر "لغتي وأفخر إذ بليت بحبها.. فهي الجمال وفصلها التبيان"

وأضاف آخر: "لغتُنا موثَّقةٌ برواةٍ، كَسَتْ يوماً ظَهْرَ البسيطةِ بعزَّةِ ناطقيها.. فهلَّا نعيدُها".

وجاء في تغريدة أخرى: "اليوم العالمي للغة العربية، الأيام كلُّها تحتفل وتتغنّى طربا بجمالكِ، وبعذوبة نطقكِ، ولرقَّةٍ تفرَّدتِ بها فأصبحت عنوانا ورمزا لكِ، نفسي لاتبغي عن هواكِ حولا، وكلُّ عام وحبُّكِ منقوش في قلبي، محفوظ بين أضلعي".

وشارك مغردون آخرون في تويتر عجائب اللغة العربية، حيث نشر أحد المغردين بيتا شعريا لن تحتاج لتحريك لسانك أبدا عند قراءته جاء فيه: "آب همي وهم بي أحبابي.. همهم مابهم وهمي مابي".

فيما أشار آخرون إلى غنى اللغة العربية بالمفردات، وشارك أحد المغردين مفردات كلمة "الصباح" العديدة في اللغة العربية: "إِشْراق، إِصْباح، بَكْرَة، بُكْرَة، صَبِيحة، صُبْح، ضُحى، غَدَاة، فَجْر، فَلَق، فُرْقان".

وأضاف آخرون سلسلة من أقصر الكلمات ذات المعنى في اللغة العربية وهي أفعال الأمر هذه: "ق ِ- فعل أمر كم كلمة "وقاية"، عِ - فعل أمر من وعى، شِ - فعل أمر من كلمة وشاية، لِ - من ولي بمعنى تبع وأتبع".