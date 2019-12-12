غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً يصبح غائما تدريجياً على السواحل والجزر الغربية وبعض المناطق الشمالية بعد الظهر ويحتمل سقوط بعض الأمطار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام .

و حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 28 كم/س تصل إلى 38 كم/س.. والخليج العربي: متوسط الموج .

فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:03 و المد الثاني عند الساعة 03:06.. و الجزر الأول عند الساعة 20:21 والجزر الثاني عند الساعة 07:22.

وبحر عمان متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 09:29 المد الثاني عند الساعة 23:18.

الجزر الأول عند الساعة 16:14 والجزر الثاني عند الساعة 05:04.