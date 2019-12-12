حاكم الشارقة يعتمد زيادة في المخصصات المالية لأساتذة الجامعة القاسمية

المصدر: الشارقة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بأساتذتها الذين يشكلون نواة للجامعة بعلمهم وجهدهم في تأهيل وتعليم الطلاب والطالبات.

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة القاسمية حيث رحب صاحب السمو حاكم الشارقة بأعضاء الهيئة التدريسية الجدد.. وقال " نحن سعداء اليوم بهذا اللقاء وبكم وبالأساتذة الجدد الذين انضموا إلى هذه الجامعة ونتمنى لهم طيب الإقامة وراحة النفس في هذا الصرح الذي يعتني قبل كل شيء بالأساتذة الذين هم نواة هذه الجامعة".

وأعلن صاحب السمو رئيس الجامعة القاسمية عن اعتماد زيادة في المخصصات المالية لأساتذة الجامعة على أن تصرف من بداية السنة الدراسية بأثر رجعي وذلك لتوفير الاستقرار لهم وللعلم الذي يملكونه.

وأوصى سموه أعضاء الهيئة التدريسية الجدد بالاجتهاد وإعطاء العمل والعلم حقه والحرص على نقل العلوم النافعة المبنية على مبادئ وقيم وأخلاقيات ديننا الحنيف، كما أوصى سموه الأساتذة بأن يكونوا قدوات صالحة للطلبة حيث أن الطالب يتأثر بشكل كبير بمن يعلمه.. مشيرا سموه إلى أن الاستيعاب ليس فقط في ما هو مسطر في الكتب بل حتى في شخصية المعلم.

وأقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مأدبة غداء على شرف أعضاء هيئة التدريس، بحضور الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة وعدد من كبار مسؤولي الجامعة.