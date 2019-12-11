بالفيديو والصور.. هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الدولة

شهدت مدينة دبي ومعظم مناطق الدولة أمطارا غزيرة، فيما ذكر المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتعرّض لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
ودعا المركز الوطني إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الأودية وجريان المياه.
وفيما يلي مشاهد بالفيديو والصور لسقوط الأمطار في أم القيوين ورأس الخيمة والشارقة والظفرة ودبي:
شارع الشيخ زايد الآن#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/yLnl4AscEV— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 11, 2019
بالصور.. #أمطار دبي— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 11, 2019
تصوير: باتريك كاستيلو#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/8pM5tjTW6v
#أمطار غزيرة على إمارة #الشارقة بدأت مع ساعات الفجر الأولى— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 11, 2019
تصوير: أشوك فيرما#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Q7D2CMRr1X
أمطار #أم_القيوين #أمطار_الخير #استمطار #تلقيح_السحب #المركز_الوطني_للأرصاد #هواة_الطقس #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/jOepQYijBH— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) December 11, 2019
شارع محمد بن رايد #رأس_الخيمة #أمطار_الخير #استمطار #تلقيح_السحب #المركز_الوطني_للأرصاد #هواة_الطقس #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/pu0Q9xRU9b— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) December 11, 2019
أمطار شعم #رأس_الخيمة قبل قليل #أمطار_الخير #استمطار #تلقيح_السحب #المركز_الوطني_للأرصاد #هواة_الطقس #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #خليفة_ذياب pic.twitter.com/8YeL1jDYBH— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) December 11, 2019
أمطار مدينة المرفأ منطقة الظفرة قبل قليل #أمطار_الخير #استمطار #تلقيح_السحب #المركز_الوطني_للأرصاد #هواة_الطقس #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #محمد_الحمادي pic.twitter.com/vVprw3tEvD— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) December 11, 2019