بالفيديو والصور.. هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الدولة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهدت مدينة دبي ومعظم مناطق الدولة أمطارا غزيرة، فيما ذكر المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتعرّض لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ودعا المركز الوطني إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الأودية وجريان المياه.

وفيما يلي مشاهد بالفيديو والصور لسقوط الأمطار في أم القيوين ورأس الخيمة والشارقة والظفرة ودبي: