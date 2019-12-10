“تنفيذي الشارقة” يضع شرطاً للإعلان من خلال رواد التواصل

المصدر: متابعة - موقع الإمارات اليوم

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بشأن الإعلان والترويج عن الفعاليات أو الخدمات أو المنتجات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة من خلال رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

واشترط القرار الذي أصدره المجلس خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة موافقة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عند التعاقد مع رود التواصل.

ونصّ القرار بحسب ما نقلته"وام" أنه “على جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية المركزية والمستقلة والشركات التي تساهم بها الحكومة أو تملكها بالكامل والشركات الخاصة المتعاقدة مع الحكومة ضمن نطاق التعاقد الحصول على موافقة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة للتعاقد سواء بأجر أو دون أجر مع أي من رواد وشخصيات التواصل الاجتماعي بشأن أي من فعالياتها أو خدماتها أو منتجاتها، على أن يصدر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة القرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام القرار”.