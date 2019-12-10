موجودة في كل منزل.. وممتازة لمكافحة السرطان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نصح خبراء التغذية باتباع نظام غذائي يحد من الأطعمة التي تزيد الالتهابات على تقليل خطر الإصابة بالأورام وأمراض السرطان، وهي مجموعة من الأغذية المتوفرة غالبا في كل منزل ويسهل الحصول عليها، نذكر منها:

زيت الزيتون

* يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على عناصر تبين أنها تساعد خلايا الجسم على إنتاج إنزيمات تدمّر الخلايا السرطانية، بحسب ما تشير الدراسات.

* الثوم غني بعناصر مضادة للسرطان والالتهابات، وقد تبين أنه يحمي من أورام المعدة والقولون وعدة أنواع أخرى.

الثوم

* يوفر الأفوكادو عدة عناصر ومضادات للأكسدة تقضي على خلايا السرطان، مثل الدهون والأحماض ومادة اللوتين التي تبين أنها تحمي النساء من الأورام.

الفطر

* الفطر من الأطعمة التي تبين أن أكلها يبطئ من نمو أورام الرئة والثدي والبروستات والشرج.

البروكلي

* يساعد البروكلي الجسم على إنتاج الإنزيمات التي تقضي على خلايا السرطان وتبطئ نموها.

الملفوف

* الملفوف من الخضروات التي تكافح السرطان، وخاصة أورام الثدي والمبيض، كما يساعد على توازن الهرمونات.

الأسماك

* الأحماض الدهنية في سمك السلمون أحد وسائل الوقاية من السرطان.

و أظهرت دراسات أن التناول المنتظم للحامض يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الفم والحلق والمعدة بنسبة 50 بالمائة.

* التوت الأزرق من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التي تكافح عدة أنواع من الخلايا السرطانية وتمنع فرصة نموها.

* الأرضي شوكي من الأطعمة التي تبين أنها تكافح سرطان الجلد، خاصة إذا تم طهيه مسلوقاً أو على البخار.