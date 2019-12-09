5 طرق فعالة لإيقاف الشعور بالتعب طوال الوقت

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يعد الحفاظ على نشاط بدني طوال اليوم مهمة صعبة، مع ضغط المهام وعدم الحصول على ساعات نوم كافية وكثرة الأعباء.

وينتج التعب عن أسباب عديدة، إلا أن النوم القلق حتى ولو كانت ساعاته كافية، يعد في قائمة الأسباب.

وفيما يلي 5 طرق لإيقاف الشعور بالتعب، وفقا لما جاء في موقع "ذا غارديان":

التفريق بين الشعور بالتعب والنعس: ينتج النعاس عن نقص النوم، لكن التعب يمكن أن يكون ناتجا عن الإجهاد أو الألم أو اختيار نمط حياة سيء عادة، والتوتر أو فقر الدم أو مشاكل الهرمونات، ومعرفة سبب المشكلة يساعد في تجاوزها.

مشاهدة البرامج المفضلة قبل النوم: عادة ما نقع في فخ مشاهدة المزيد من الحلقات أو ساعة إضافية، وتؤثر نصف ساعة مشاهدة على 16 ساعة في اليوم التالي، في حين أن النوم الإضافي لمدة 30 دقيقة قد يشعرك بتحسن لمدة 16 ساعة في اليوم التالي.

روتين صحي يسبق ساعات النوم: يأتي في مقدمته تجنب النيكوتين والكافيين وغيرها من المنبهات قبل النوم وعدم تناول وجبات كبيرة في وقت متأخر من المساء".

بالإضافة لمراقبة تعرضك للضوء الأزرق أيضا من مشاهدة التلفاز واستخدام الهواتف قبل النوم.

لا تدع هاتفك يوقظك: تشكل الهواتف التي تطن أو تضيء أثناء الليل تهديدا للنوم، وينصح بإبعاد الأجهزة عن غرفة النوم واستخدامها في غرف النوم للتنبيه فقط.

تناول البروتين مع كل وجبة: إن القيام بذلك سيساعد في الحفاظ على توازن السكر في دمك، وسيساعد على تجنب الركود في منتصف الظهر للطاقة.

وغالبا ما تحتوي الأطعمة الغنية بالبروتين على الحديد، وهي مكافأة إضافية لأي شخص مصاب بفقر الدم، وتعد اللحوم والأسماك والبيض والمكسرات والبذور والبقوليات كلها مصادر جيدة.