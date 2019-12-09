تنظيف الأسنان يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة جديدة أجريت في في كوريا الجنوبية، أن تنظيف الأسنان بالفرشاة أكثر من مرتين يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بفشل القلب بأكثر من عشرة في المائة، بحسب ما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

ووجد الباحثون أن تفريش الأسنان ثلاث مرات أو أكثر يوميا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب والرجفان الأذيني - وهي حالة قلبية تتسبب بعدم انتزام ضربات القلب.

ويعود السبب في ذلك إلى أن تفريش الأسنان بشكل متكرر يقلل من البكتيريا التي تعيش في الجيب بين الأسنان واللثة، مما يمنعها من دخول مجرى الدم.

وتظهر الدراسات الحالية أن سوء النظافة الفموية يؤدي إلى وجود بكتيريا في الدم، مما يسبب التهابا في الجسم.

ويزيد الالتهاب من مخاطر عدم انتظام ضربات القلب وفشل القلب، حيث تتضاءل قدرة القلب على ضخ الدم أو الاسترخاء.