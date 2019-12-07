محمد بن راشد يعتمد قرارا بإعفاء المتعسرين من القروض السكنية

المصدر: أبوظبي- وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم قرارا بإعفاء المتعسرين من المتوفين أو المتعسرين نتيجة إنخفاض الدخل الشهري لأقل عن 15 ألف درهم شهريا من سداد المبالغ المتبقية من قروض الدعم السكني من برنامج الشيخ زايد للإسكان بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة المواطنة وتوفير سبل العيش الكريم لها والحفاظ عليها.

يهدف القرار إلى تذليل كل العقبات أمام المواطنين وتسهيل شؤون حياتهم وبما يضمن لهم حياة كريمة ويشمل المستفيدين من الدعم السكني من المتوفين و المتعسرين عن سداد المتبقي من قرض الدعم السكني.

كما يعكس القرار حرص حكومة الإمارات وقيادتها على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولويات الدولة وتسخير الطاقات لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن وتأكيدا على الرعاية والاهتمام بأوضاع المواطنين، والعمل على رفع المعاناة عن كاهلهم خاصة المواطنين الذين تواجههم ظروف خاصة وذلك تعزيزا لعنصر الاستقرار الأسري، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية ومساندتهم في كل قضاياهم وهمومهم.