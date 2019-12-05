محطمة رقماً قياسياً.. كلبة تلد "طبيعيا" 21 جروا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أوشكت كلبة بريطانية على تسجيل رقم قياسي عالمي جديد بعدد الكلاب المولودين كتوائم، بعد ولادتها الطبيعية لـ 21 كلبا دفعة واحدة.

وكان الاختصاصيون البيطريون قالوا لجوان هاين عندما اكتشفت أن كلبتها على وشك الولادة، إن حيوانها الأليف من المحتمل أن يلد ما بين ستة وثمانية كلاب.

وذكر موقع صحيفة " إنديبندنت" البريطانية أن الكلبة "إم جي" قد أنجبت 21 جروا في 20 نوفمبر الماضي، أي أقل بثلاث مرات فقط من موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2004 لأكبر عدد كلاب يولدون دفعة واحدة، حيث يحتفظ بها كلبة من كامبردجشاير في بريطانيا أيضا تدعى تيا.

ولكن على عكس تيا، التي تطلبت إجراء "عملية قيصرية" لتوصيل الجراء البالغ عددهم 24 جروًا، 20 منهم نجوا، ولدت فضلات "إم جي" بشكل طبيعي مما قد يعني أنها قد حطمت بالفعل رقمًا قياسيًا جديدًا.

وذكر خبراء الطب البيطري أنه يوجد احتمال كبير ليكون عدد الجراء في الولادة القادمة لـ"إم جي" أكبر عددا من هذه.