بالصور.. فتاة مصرية تدعي اختطافها.. ليتضح أنها هربت مع زوجها!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شغل خبر اختفاء فتاة مصرية مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، بعد أن نشرت ابنة عمها تدوينة مرفقة بصور الفتاة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفيد باختفاء ابنة عمها التي تبلغ من العمر 21 عاماً، الطالبة في كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، وتقيم في منطقة المرج شرق القاهرة.

وسرعان ما تداول المغردون صور الفتاة أملاً في البحث عنها وإعادتها لأسرتها، فيما قامت الأسرة بإبلاغ قسم الشرطة التابع لمنطقة منزلها.

وكان والدها قد أوضح في البلاغ، الذي تقدم به في قسم الشرطة، أن ابنته خرجت من المنزل بعد تناولها طعام الغداء معهم، بصحبة صديقاتها واستقلت مترو الأنفاق من محطة عزبة النخل المجاورة لمنزلهم، وهناك أبلغت والدتها هاتفاً بمكانها ثم انقطع الاتصال بها بعد ذلك.

لكن والدها عندما ذهب إلى محطة مترو الأنفاق بحثاً عن ابنته، وسأل أصحاب المحال المجاورة عن أي محل به كاميرات مراقبة، عثر على إحداها بالفعل، وطلب من صاحبها تفريغ ما بها من مشاهد للعثور على يمكن أن يفيده في البحث عن ابنته، ليتبين من مشاهد الكاميرا أن الفتاة استقلت سيارة ميكروباص من دون لوحات، وعلى الفور تم نقل تلك المعلومات لأجهزة الأمن، التي بدورها نجحت في فك طلاسم الحادث.

وكشفت التحقيقات أن سائق الميكروباص، الذي استقلته الفتاة، يبلغ من العمر31 عاماً، وبتفتيش سيارته عثر على مفاتيح خاصة بالفتاة، وأدلى بأقواله، حيث أكد أن الفتاة زوجته بعقد عرفي موثق، منذ شهر أكتوبر الماضي، وأنه لم يختطفها كما ادعت أسرتها.

وذكر السائق أمام أجهزة الأمن أنه تقدم للزواج من الفتاة قبل سنوات، لكن أسرتها رفضته، فاتفقا على الزواج سراً، مضيفاً أنه تزوج الطالبة عرفياً في أكتوبر الماضي، وقام بتوثيق العقد بمحكمة الأسرة في الزيتون، ثم اتفق معها على الهرب من منزل أسرتها في يوم اختفائها.