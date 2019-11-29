حمد المدفع: " نستحضر في يوم الشهيد ذكرى أبطالنا الذين قدّموا أعلى نماذج الشجاعة والفداء

المصدر: أبوظبي - وام

قال المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة حمد عبدالرحمن إنه في هذا اليوم المبارك من أيام وطننا الخالدة، نستحضر بكل الفخر والاعتزاز ذكرى أبطالنا الذين قدموا أعلى نماذج الشجاعة والفداء، ببذل أرواحهم ودمائهم الغالية، فداء للوطن.

وأضاف في كلمة له في يوم الشهيد إن رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات لأسر الشهداء وضمان توفير الحياة الكريمة لهم دليل على تقدير القيادة لتضحيات أبنائها المخلصين وتأكيد بأن الوطن لا ينسى الأبطال الذين جادوا بأرواحهم في ساحات العز والفخر وميادين الواجب الإنساني، لتبقى راية الإمارات عالية و شامخة.

وقال :" إننا في هذا اليوم، نجدد الولاء للقيادة الرشيدة معاهدين بأن نظل جنودا أوفياء للوطن باذلين الأرواح و الدماء دفاعا عنه وصونا لمكتسباته.

رحم الله شهداءنا البواسل، وجزى أهلهم وذويهم خيرا، وأدام على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والاستقرار".