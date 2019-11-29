ساعة "آبل" تنقذ حياة سيدة تعاني من مرض في القلب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أنقذت ساعة "آبل" حياة سيدة تبلغ من العمر 74 عاماً وتعاني من الرجفان الأذيني في قلبها الأمر الذي يجعل نبضات القلب غير مستقرة.

واستيقظت السيدة في منتصف الليل على تنبيه ساعة "آبل" التي تلقتها كهدية من أحفادها لمراقبة نبضات قلبها، حيث وصل معدل ضربات القلب إلى 157 في الوقت الذي يتراوح فيه معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة ما بين 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة.

ونقلت السيدة مباشرة إلى المشفى حيث تم تنظيم نبضات قلبها بالصدمات الكهربائية بعد أن عجزت الأودية عن تحقيق الاستقرار بحالتها.

ويموت أكثر من 130 ألف شخص بسبب الرجفان الأذيني إذا لم تتم مراقبة حالة المريض بسرعة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بريطانيا.