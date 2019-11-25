مخادع يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"سماعات وهمية"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نجح أحد مصممي الغرافيك، بابلو روشات، في خداع المارة وذلك من خلال إعادة إبتكار سماعات آبل AirPods وتصميمها على شكل "ملصقات" ونشرها في جميع أنحاء سان فرانسيسكو.

وقد وثّق روشات هذه الحيلة بتصوير نفسه وهو ينشر الملصقات في مواقع مختلفة، ووقف بعد ذلك ينتظر ردود فعل الآخرين عندما يحاولون إلتقاط سماعات الأذن هذه.

وقد لاقت هذه الحيلة ردود فعل غريبة ومضحكة حيث رأى البعض الجانب المضحك من الموضوع ونشر آخرون على تويتر تعليقات مضحكة، فقال أحدهم:"هذا أضحك أمرٍ قد يحصل معي على الإطلاق وربما لن يلتقط أحد سماعات قد تكون حقيقية بعد الآن".

أمّا من جهة أخرى فقد شعر البعض بالخجل بعد أن اكتشفوا أن الموضوع مجرد خدعة وأن السماعة مجرد ملصق ورأوا أن المزحة مبالغ فيها بعض الشيء.