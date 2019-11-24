تقنية ذكية من "فوجيتسو" لتحديد السلوكيات البشرية "المريبة"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طورت شركة "فوجيتسو" اليابانية تقنية ذكاء اصطناعي يمكن ربطها بسهولة بكاميرات أمنية لتحديد السلوكيات البشرية المثيرة للريبة.

ووفق ما ذكره حساب اليابان بالعربي على شبكة "تويتر" فإن التقنية قادرة على تحليل صور فيديو والتعرف بصورة دقيقة جداً على نحو 100 نوع من السلوكيات مثل المشي والركض وحمل الأغراض.

‏ويمكن لهذه التقنية الحكم على السلوكيات في حال كانت مثيرة للريبة استناداً إلى تتابع معين للحركات.

وذكرت الشركة بأن كاميرات المراقبة المزودة بالتقنية يمكنها رصد الأشخاص الذين يسرقون في المتاجر بالإضافة إلى فحص التصرفات غير أنها لا تستطيع تحديد هوية الأشخاص.