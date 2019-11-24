تسريب بيانات وأرقام هواتف لأكثر من مليار مستخدم لمواقع التواصل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعرضت ملفات التعريف الخاصة بنحو 1.2 مليار مستخدم للاختراق، والتى تتضمن كل شيء، بدءاً من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكترونى.

تضمنت البيانات الملايين من ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي، ونحو 50 مليون رقم هاتف و622 مليون عنوان بريد إلكترونى ما يجعلها واحداً من أكبر التسريبات من مصدر واحد في التاريخ.

ووفقاً لموقع «ديلى ميل» البريطانى، اكتشف فيني ترويا، الباحث على الإنترنت المظلم، هذه الكارثة، مؤكداً أن الخادم نشر المعلومات التي يمكن للهاكرز استخدامها بسهولة لانتحال صفة الكثير من الضحايا على الإنترنت.

وعثر ترويا على هذا الخادم فى أكتوبر أثناء بحثه عن الاختراقات، بالتعاون مع زميله الباحث الأمني ​​بوب دياتشينكو، وفقاً لما ذكرته Wired للمرة الأولى.

وقال ترويا: «هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها جميع ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي التي تم جمعها ودمجها مع معلومات ملف تعريف المستخدم في قاعدة بيانات واحدة على هذا النطاق، ومن وجهة نظر المهاجم، إذا كان الهدف هو انتحال شخصيات أو سرقة حساباتهم، فستكون لديك أسماء وأرقام هواتف وعناوين URL المرتبطة بالحساب».

وعثر ترويا وزميله دياتشينكو على أربعة مليارات حساب، والتي تخص 1.2 مليار مستخدم، والتي تغطي أكثر من أربعة تيرابايت من البيانات، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد موقع الجاني.