بالفيديو.. شاحنة "تسلا" تضع مؤسس الشركة في موقف لا يحسد عليه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعرّض مؤسس شركة تسلا، رجل الأعمال الأميركي الشهير، إيلون موسك، لموقف محرج أثناء استعراضه لقدرات شاحنة «مدرعة» تعمل شركته على تطويرها.

وخلال العرض أوضح موسك للحضور أن نوافذ شاحنة «سايبرتراك» الجديدة مدرعة ومخصصة لحماية الركاب، وطلب من أحد الأشخاص أن يرمي زجاجها بكرة حديدية صغيرة ليثبت صحة كلامه.

وعندما رمى الرجل الزجاج بالكرة فوجئ الجميع بأن الزجاج تهشم، فشعر موسك بالإحراج، وأوضح أن الضربة ربما كانت قوية جداً، وطلب من الرجل تكرار المحاولة ليتهشم الزجاج الآخر أيضاً، فحاول موسك التهرب من الموقف المحرج قائلاً: «إن المركبة بحاجة إلى بعض التحسينات».

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