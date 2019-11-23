بالفيديو.. طبيب يعاني الأمرّين وينقذ مسافرا كادت مثانته تنفجر في الأجواء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعرّض أحد الركاب على متن رحلة تابعة لشركة China Southern Airlines الصينية، كانت متوجهة الى نيويورك، لمشكلة في المثانة منعته من التبول تماماً لانسداد طارئ فيها، ما جعله يعاني آلاماً حادة شعر خلالها بأن مثانته اقتربت من الانفجار وهو على ارتفاع 33 ألف قدم.

وعلى الفور وجّه الطيار نداء استغاثة عبر المايك إلى الركاب، بحثاً عن طبيب بينهم، وهرعت المضيفات سعياً للعثور عمن بإمكانه القيام بشيء ما، فوجدن بين الركاب جراحَين مختصين لحسن الحظ بالأوعية الدموية، فأسرعا معاً، وقام أحدهما وهو الدكتور Zhang Hong بما نراه في الفيديو المعروض: مرر أنبوباً من البلاستيك اللين إلى مثانة الراكب البالغ 70 سنة، وبه راح يمتص بوله نقطة بنقطة طوال 37 دقيقة، تمكن خلالها من إخراج ليتر من البول المحبوس، في عملية وصفتها وسائل إعلام عالمية بأنها من الأكثر غرابة وإنسانية بين عمليات الإنقاذ الجوي.

قال الدكتور هونغ، في ما بعد، إن الرجل كان يتصبّب عرقا من الألم الناتج عن انحباس بوله في المثانة "فقد شعر بصدمة، ولم يتمكن من الثبات، وإن عائلته ذكرت أن له تاريخاً من المعاناة من تضخم يحدث في البروستاتا لديه، لذلك انحبس بوله".

شاهد الفيديو: