خوفاً من تشريحه.. تحتفظ بجثة زوجها لمدة عام في ثلاجة منزلية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تواجه امرأة أميركية تهمة “عدم التخلي عن جثة” التي قد تصل عقوبتها إلى السجن 4 سنوات، بعد احتفاظها بجثة زوجها في ثلاجة منزلية بغرفتها لمدة عام تقريباً وذلك في منطقة جوبلين في ولاية ميسوري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” فإن الزوجة البالغة من العمر 67 عاماً بررت دوافعها بالقول إنها خشيت أن يتم تشريح جثته ويفتح الأطباء دماغه من أجل دراسة حالته، كونه كان مصاباً بمرض “لو غيريغ” وإنها كانت تواجه صعوبة قبل وفاته في العثور على طبيب لعلاجه بسبب خوفهما من الإبلاغ عن حالته الصحية مما قد يؤدي إلى العبث بجثته بعد وفاته.

وقالت السلطات إن مخاوف المرأة لم يكن لها أساس يبررها، في حين قالت الشرطة إن تشريح الجثة لم يكشف عن وجود أي حادث وراء الوفاة.

وقال محام إنه رغم أن المرأة لم تبلغ على الفور عن وفاة زوجها، فإن القانون يقضي بالتخلص من الجثة بطريقة سليمة، وهو ما لم تقم به.