محمد صلاح مهنئاً المنتخب الأولمبي المصري: بطولة مستحقة..

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هنأ نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، منتخب مصر الأولمبي بتتويجه بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

وقال صلاح عبر حسابه على شبكة تويتر “ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة.. وتحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويارب يفضلوا في الاستاد دايما”.

ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة.. وتحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويارب يفضلوا في الاستاد دايما. pic.twitter.com/GqbRGuYltb — Mohamed Salah (@MoSalah) November 22, 2019

وجاء تتويج المنتخب الأولمبي بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف واحد بالمباراة التي أقيمت على ملعب “ستاد القاهرة الدولي” مساء الجمعة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تفوز بها مصر بهذه البطولة.