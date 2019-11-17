هل تعلم كم كوب قهوة يستهلك العالم يوميا؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة جنوب أستراليا انه "يتم استهلاك حوالي ثلاثة مليارات كوب من القهوة يومياً حول العالم. مشددة على معرفة الكمية المناسبة التي إذا تجاوزها المرء، يلحق الضرر بجسمه".

فبعد تحليل بيانات 347 ألفا و77 شخصا تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عاما، أن شرب أكثر من ستة أكواب من القهوة يوميا يزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية بنسبة 22%.

كما أشارت الدراسة إلى أن استهلاك كمية زائدة من الكافيين تزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الذي قد يؤدي بدوره إلى الإصابة بأمراض القلب الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الكافيين تتعلق بنوعية القهوة وتحميصها وتركيزها وطريقة إعدادها، بالإضافة إلى طول الجسم ووزنه والحالة الصحية للشخص، كما أن استهلاك أربعمئة ميللغرام من الكافيين غير ضار صحيا لشخص بالغ يتمتع بصحة جيدة.