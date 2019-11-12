الإضراب يعمّ لبنان وسط ترقب لكلمة عون مساء اليوم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دخل لبنان اليوم الثلاثاء في إضراب عام احتجاجاً على مناورات السلطة ومماطلتها حيث بدأ موظفو الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي "ألفا" و"تاتش" إضرابهم المفتوح، وتوقفوا عن العمل في المراكز الرئيسية للشركتين، وفي المناطق. وحضر الموظفون إلى أماكن عملهم، لكنهم اعتصموا خارجها، رافعين شعارات مطلبية تدافع عن حقوقهم.

وإلى الشمال، أقفل المتظاهرون عدد من الطرقات في مدينة طرابلس، بينها المؤدية إلى ساحة النور. وأعلنت المدارس والجامعات والمعاهد والمهنيات إقفال أبوابها أمام التلاميذ والطلاب.

كما اعتصم عدد من المحتجين أمام سرايا مدينة حلبا، مركز محافظة عكار، وهتفوا للموظفين في مركز "ليبان بوست" لإيقاف عملهم وتم إقفال المركز. إلى ذلك، توجهوا إلى مبنى هيئة "أوجيرو" للاتصالات وتم إقفاله.

وفي الجنوب، أقفل المتظاهرون مؤسسة كهرباء لبنان في مدينة صيدا، ثم انتقلوا إلى مبنى "أوجيرو" حيث افترشوا الأرض تمهيداً لإقفاله.

من جهته، أكد رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان، جورج الحاج، لرويترز، أن البنوك في بيروت ومناطق أخرى مغلقة بسبب الإضراب، موضحاً أن ماكينات الصرف الآلي ستزود بالنقد.

ودعا الاتحاد، الذي يمثل 11 ألف موظف، لإضراب الاثنين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، مشيراً إلى احتجاجات ضد بنوك ومطالب العملاء بسحب الودائع. وتفرض البنوك قيوداً على السحب بالدولار والتحويلات إلى الخارج.

في هذه الأثناء يترقب الشارع اللبناني مواقف الرئيس ميشال عون من المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة في حوار مع إعلاميين مساء.

ومع استمرار الحراك الشعبي في لبنان لليوم الـ27 على التوالي، تجمع عدد من المحتجين أمام قصر العدل في العاصمة بيروت، الثلاثاء، مقفلين مداخله "دعماً لاستقلالية القضاء والضغط على السلطة السياسية للبدء بالاستشارات النيابية".

كما تجمع عدد من الطلاب أمام وزارة التربية بالأونيسكو في بيروت وسط انتشار للقوى الأمنية.