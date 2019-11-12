مستخدمو هواتف "أندرويد": "واتس اب" يستنزف البطارية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتشرت شكاوى واسعة النطاق على المواقع التقنية أطلقها مستخدمو هواتف "أندرويد" من أن أحد تحديثات "واتس آب" الأخيرة يستنزف عمر بطارية هواتفهم بنسبة تصل إلى 50% في غضون ساعات، بغض النظر عن الاستخدام النشط.

وطرح البعض فكرة إيقاف "التحكم الذكي" للبطارية، لوقف هذا الخلل المزعج، أو تعطيل تشغيل "واتس آب ويب". وقال آخرون إنه يجب "إيقاف عمل" التطبيق قبل النوم، لمنع استنزاف البطارية خلال الليل، أو تقييد معالجة الخلفية أثناء مسح ذاكرة التخزين المؤقت.

وأشار المستخدمون الى تنبيهات تصل الى هواتفهم أن "واتس آب"، استغل البطارية أثناء "الاستخدام النشط" لنحو 1.5 ساعة. على الرغم من فتح تطبيق المراسلة الشهير لفترة وجيزة فقط.

وألقى الكثيرون اللوم على تحديث "واتس آب 2.19.308"، حيث يبدو أن مستخدمي هواتف "ون بلس" هم الأكثر تضررا. وهناك شكاوى واسعة النطاق في مواقع الإنترنت من مستخدمي "أندرويد"، عبر مراجعات متجر "غوغل بلاي"، ومنتدى OnePlus Forum وكذلك "تويتر" وموقع "رديت".

وفي العديد من الحالات القصوى، اشتكى المستخدمون من أن خدمة الرسائل الفورية المملوكة لشركة "فيس بوك"، تستهلك ما يقرب من نصف طاقة الهاتف.

ويبدو أن بعض هواتف "شاومي" و"هواوي" و"سامسونغ غالاكسي"، تتمتع بالحصانة من التحديث الذي يستنزف عمر البطارية.