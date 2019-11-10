مياه الأمطار تحاصر حافلة مدرسية في كلباء.. ولا إصابات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعاملت فرق مركز الدفاع المدني في مدينة كلباء بالمنطقة الشرقية بحرفية عالية مع حادث حافلة مدرسية حاصرتها مياه الأمطار، صباح اليوم، بسبب هطول الأمطار، حيث أدت سرعة الاستجابة إلى عدم وقوع أي إصابات بشرية.

وتفصيلا، أكد مدير عام الدفاع المدني في الشارقة العقيد سامي النقبي بأن الفرق المختصة في إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تعاملت صباح اليوم مع حادثة حافلة مدرسية حاصرتها المياه في مدينة كلباء، مشيراً إلى أن سرعة استجابة فرق الدفاع المدني حالت دون وقوع إصابات بشرية.

ودعا العقيد سامي النقبي إلى ضرورة التقيد بالإرشادات العامة عند هطول الأمطار، وعدم المجازفة بالوقوف في مجرى السيول أو عبوها، وضرورة عدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول خشية أنهيار جوانبها، وذلك حفاظاً على السلامة العامة.