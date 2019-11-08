وفاة "هيثم أحمد زكي" وحيداً تشعل مواقع التواصل والملايين ينعونه بحرقة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات حزينة تنعي الممثل الشاب هيثم أحمد زكي، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح الخميس داخل منزله بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

خبر الوفاة انتشر بسرعة كبيرة ولاقى تفاعلا كبيرا في اوساط رواد مواقع التواصل، أبرزها تصريح للدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين الذي قال فيه إن جنازة هيثم أحمد زكى تأخرت بعد فشلهم فى العثور على أحد من أهله ليتسلم الجثمان.

وتداول هذا التصريح رواد مواقع التواصل الاجتماعي فسادت حالة من الحزن الشديد على الفنان الوحيد الذى عاش يتيما وتوفى وحيدا ليتوسع التفاعل مع الخبر بين الملايين ممن طلبوا للممثل الشاب الرحمة والمغفرة ونعوه بعبارات ملؤها الحزن والألم.

وظهر أمس شيع الجنازة عدد كبير من الفنانين وسط حزن وصدمة لرحيله المفاجئ.

وأطلق المغردون هاشتاغ #هيثم_أحمد_زكي للتعبير عن حزنهم لرحيله المبكر وحصد أكثر من 30 ألف تغريدة شهدت تفاعل الملايين معها وكلها تطلب الرحمة للفنان الشاب.

ونشر المغردون صورا من جنازة هيثم التي حضرها جمع غفير من الناس بالإضافة إلى عدد من الفنانين المصريين.