هيثم زكي..النيابة تكشف السبب الرئيسي في وفاته

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كشفت النيابة في مصر عن سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، بعد عثورها على مكملات غذائية تناولها الفنان الراحل في شقته. وأضافت التحريات والتحقيقات، أنه عقب شعور هيثم بالإعياء توجه إلى صيدلية واشترى مجموعة من الأدوية، مشيرة إلى وجود آثار قيء ومكملات غذائية كان يستخدمها الفنان لممارسته الرياضة في الصالة الرياضية. وكشفت التحريات والتحقيقات، أنهم عثروا على جثة هيثم كانت في الواحدة من فجر يوم الخميس.

ونشرت وسائل إعلام مصرية نقلاً عن مصدر أمني، أن سبب الوفاة الرئيسي هو تناول هيثم زكي، لمنشط ومقوي عضلات لرفع هرمون التستوستيرون في الجسم، وهي مكملات غذائية يتناولها غالبا لاعبو كمال الأجسام ما سبب له حالة من الهبوط الحاد والإرهاق.

وبحسب صحيفة الشروق أن العقار الذي تناوله الفنان الراحل رفع إنزيمات الكبد لديه؛ ما جعله يتوجه إلى الصيدلية وتم حقنه بإبرة مسكنة جعلته لا يشعر بآلام الكبد التي تفاقمت مع الوقت وأُودت بحياته.

وكان هيثم أحمد زكي يستعد لبطولة الجزء الثاني من فيلم "كابوريا"، الذي سبق وأن لعب والده الراحل، الفنان أحمد زكي بطولة جزئه الأول، قبل 29 عاما، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في دور العرض السينمائية.

وفاة الممثل الشاب هيثم أحمد زكي

تفاصيل حزينة .. قصة حياة هيثم أحمد زكي..عاش يتيماً ومات وحيداً

وفاة "هيثم أحمد زكي" وحيداً تشعل مواقع التواصل والملايين ينعونه بحرقة