كيف تكتشف أن متصفحك "firefox" مخترق؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجد جيروم سيجورا رئيس الاستخبارات في شركة Malwarebytes، أن المحتالين وجدوا طريقة تسمح لهم باستخدام تكتيكات سابقة لاختراق متصفح فاير فوكس والإيقاع بالضحايا.

وقدم سيجورا تقريرا عن الأخطاء لـMozilla ويعمل مطوروها على إصلاح لإصدار قادم في المستقبل.

وأشار التقرير الى ان اكتشاف الاختراق يتم اكتشافه من خلال ظهور رسائل عديدة على صفحتك عليك الحذر عند مصادفتك لها، ومنها:

لا تتجاهل هذا التحذير المهم.

يرجى التوقف وعدم إغلاق الكمبيوتر.

مفتاح التسجيل للكمبيوتر الخاص بك مغلق.

لماذا حظرنا جهاز الكمبيوتر الخاص بك؟

مفتاح تسجيل Windows غير قانوني.

يستخدم سطح مكتب Windows هذا برامج مقرصنة.

يرسل سطح مكتب Windows هذا فيروسات عبر الإنترنت.

تمّ اختراق سطح مكتب Windows هذا.

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