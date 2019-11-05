بالفيديو.."شرطة أبوظبي" توضح أهمية افساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بثت شرطة أبوظبي بمنصاتها على التواصل الاجتماعي فيديو حثت فيه السائقين على إفساح الطريق لمركبات الطوارئ بما يضمن سرعة الاستجابة في التعامل مع الحوادث وتنفيذ المهام الإنسانية في انقاذ المصابين.

ودعت إلى ضرورة التعاون في بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية وتخفيض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية ، وتحقيق المستهدف من مؤشرات الأجندة الوطنية وفق رؤية الحكومة.

وكانت شرطة أبوظبي قدمت في وقت سابق التوعية بسبع لغات حول تعديل مخالفة " عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية " الواردة في قانون السير والمرور الاتحادي والتي أصبحت قيمتها المادية 3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوم و 6 نقاط مرورية ، تعزيزاً لأمن وسلامة الطرق و بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية .

وتوقع المركز تراجع الإعصار مها إلى عاصفة مدارية، على أن يتجه شمال شرق حتى يصل إلى السواحل الهندية ليضعف تدريجياً ويتحول إلى منخفض مداري اعتباراً من مساء اليوم.