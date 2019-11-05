علة جديدة تسببها الهواتف الذكية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكر موقع "My Fitness Pal" أن الآثار السلبية لشاشة الهاتف الذكي لا تقتصر على الصداع، وآلام الظهر، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بل إنها تشمل أيضا، زيادة نسب الإصابة بالسمنة.



ووفقا لتقرير نشرته شركة الأبحاث Nielsen فإن البالغين يقضون نحو 11 ساعة يوميا على الهواتف الذكية ما بين تفحص البريد الإلكتروني، وتبادل الرسائل النصية، والتنقل بين منصات التواصل الاجتماعي، ومشاهدة مقاطع الفيديو سريعة الانتشار.

وتوصل بحث علمي، أجراه قسم أمراض القلب بكلية طب جامعة أميركا اللاتينية، وتم عرضه نتائجه مؤخرا خلال المؤتمر الأميركي لأمراض القلب، إلى أن طلاب الجامعات الذين يستخدمون هواتفهم الذكية لمدة 5 ساعات أو أكثر في اليوم تزيد لديهم مخاطر الإصابة بالسمنة بنسبة 43% مقارنة بأقرانهم، الذين قضوا وقتا أقل في التحديق بشاشات هواتفهم الذكية.