منتظرا "الرولز رويس".. محمد رمضان يتذكر أيام الجري خلف الحافلات في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر الفنان المصري، محمد رمضان، صورة له في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وهو ينتظر سيارته "الرولز رويس" متذكرا، في هذه الأثناء، أيام الدراسة في الثانوية والتي كان يجري فبها خلف الحافلات في مصر.

وعلق رمضان على الصورة قائلا: "وانا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني انط في الاتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي وانهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمااان .. بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار (دلوقتي طبعاً) .. ربنا يديمها نعمة #ثقة_في_الله_نجاح..".