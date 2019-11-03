الوطني للأرصاد:" مها" تتطور إلى إعصار مداري وهذه تأثيراتها على الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

قال المركز الوطني للارصاد إن العاصفة المدارية "مها" في شرق بحر العرب تطورت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، وموقعه عند خط عرض 17.6 شمالاً و خط طول 65.9 شرقاً، وسرعة الرياح حول مركزه تصل 120 - 130 كم/س.

وتوقع أن يصل الإعصار المداري (مها) إلى الدرجة الثانية بسرعة رياح حول مركزه تصل 160 - 170 كم/س خلال 24 ساعة القادمة، ثم ينحرف باتجاه شمال شرق يوم الثلاثاء.

وبالنسبة للتأثير المتوقع على الدولة، رجح اضطراب الموج ليل الأحد في بحر عمان، وقد يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي خلال المد العالي في الفترة من الإثنين إلى الأربعاء.