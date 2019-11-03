القضاء الأعلى العراقي ينفي اعتقال العبادي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نفى مجلس القضاء الأعلى، إصدار أي مذكرة بخصوص رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وذلك بعد إعلان هيئة النزاهة في العراق، الجمعة، صدور 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.

وقال المجلس في بيان له: "إن المركز الإعلامي اطلع على بيان ائتلاف النصر بخصوص محاولة محاصرة منزل العبادي والاستفسار حول وجود مذكرة من القضاء بحقه من عدمه، مضيفا أنه لم يصدر من القضاء أي مذكرة بخصوص العبادي.

وتابع البيان أنه "في حال صدور مذكرة من القضاء بحق أي شخص، فإن الجهات المختصة بتنفيذها هي الجهات الرسمية التابعة للدولة المتمثلة بوزارة الداخلية، وهي جهة معلومة للكافة تتبع السياقات القانونية العلنية".