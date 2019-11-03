ترامب يصف مرشحا للانتخابات الرئاسية الأمريكية بـ"الكلب"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

استخف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، بيتو أورورك، بعد إعلانه الانسحاب من السباق الرئاسي، مستخدما عبارة مهينة.

وقال ترامب عن أورورك إنه "انسحب كالكلب".

ويعرف أورورك، وهو عضو الكونغرس عن ولاية تكساس، بانتقاده الشديد لترامب، منذ إطلاق النار الجماعي، الذي وقع في مدينته إلباسو في أغسطس.

ووصف القتل بأنه نتيجة خطاب ترامب "المعادي للمهاجرين".

وقد أعلن أورورك الجمعة انسحابه من سباق البيت الأبيض، لأن حملته الانتخابية "لا تملك الإمكانيات التي تسمح لها بتحقيق النجاح".

تعد هذه المرة الثانية التي يستخدم فيها ترامب لفظ "الكلب" خلال أيام معدودة، إذ قال في إعلان مقتل زعيم تنظيم داعش، في عملية عسكرية أمريكية في سوريا، إن البغدادي "مات كالكلب".