العراق.. 120 جريحا حصيلة احتجاجات في البصرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت مفوضية حقوق الانسان بوقوع 120 جريحا من المحتجين في مدينة البصرة جنوب العراق، بعد اشتباكات مع قوات الأمن أغلق على أثرها المتظاهرون الطرق المؤدية إلى ميناء أم القصر.

وأوضحت في بيان أنها تابعت من خلال فرقها الرصدية الأحداث التي جرت في محافظة البصرة والتي أدت إلى صدامات بين القوات الامنية والمتظاهرين عند ميناء أم قصر وسقوط (١٢٠) مصابا يرقدون في مستشفى أم قصر بسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية، وبصورة مباشرة تجاه المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي لتفريقهم.

ونقلت رويترز عن مصادر أمنية، قولها إن آلاف المحتجين أغلقوا كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر العراقي الرئيسي المطل على الخليج السبت بعدما أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع باتجاههم.

وأضافت أن عمليات الميناء متوقفة تماماً منذ يوم الأربعاء بعد أن أغلق المحتجون مدخله للمرة الأولى يوم الثلاثاء