"الرمان" سدّ منيع في وجه الأمراض

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال خبراء تغذية أميركيون إن فوائد ثمرة الرمان لا حدود لها، وهي ذات قيمة غذائية كبيرة تقي الإنسان من أمراض كثيرة أبرزها السرطان.

وأجمعت الدراسات السابقة على أن الرمان غني بالألياف والفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية النشطة بيولوجياً، رغم احتوائه على نسبة من السكر.

كما أن للرمان خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للفيروسات، ومضادة للسرطان، وكذلك يُعد مصدراً جيداً للفيتامينات، خاصة فيتامين A، وC، وE، وكذلك حمض الفوليك.

ويشتمل الرمان على ثلاثة أضعاف المواد المضادة للأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، وتلك المواد يمكنها أن تمنع أكسدة الكوليسترول السيئ في الجسم.

ويستخدم الرمان لتهدئة اضطرابات المعدة، أو الإسهال الناجم عن أي مشكلات في الجهاز الهضمي. كما أن شرب الشاي المصنوع من أوراق الرمان يساعد أيضاً في علاج مشكلات في الجهاز الهضمي. ويستخدم عصير الرمان للحد من مشكلات مثل الإسهال والكوليرا.

ويحتوي الرمان على مستويات عالية من المواد المضادة للاكسدة تسمى فلافنويدات flavonoids ومن المعروف أن هذه الفلافنويدات تكون فعالة في مواجهة مختلف الجذور الحرة المسببة للسرطان. وتناول الرمان بصفة منتظمة يمكنه المساعدة في مكافحة الخلايا السرطانية، والوقاية من سرطان المعدة.