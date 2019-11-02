لبنان على موعد مع "أحد الضغط"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلقت مجموعة "لحقي" المشاركة في الاحتجاجات التي انطلقت في 17 أكتوبر، دعوة لتظاهرات موحّدة في طرابلس شمال لبنان يوم السبت، وفي العاصمة بيروت الأحد، تحت اسم "أحد الضغط".

وقالت المجموعة في بيان نشرته على حسابها على فيس بوك: "لنملأ الساحات العامة والشوارع في كل المناطق الأحد".

كما اعتبرت أن أحزاب السلطة تحاول استخدام ورقة التفرقة المذهبية والطائفية بهدف حرف الثورة عن مسارها بعد إصرار الناس على مواجهة كل قوى المنظومة في جميع المناطق وفي كل الساحات، ملتزمين بمطالب الثوار الموحدة وبسلمية التحركات.

ودعت الشعب اللبناني إلى النزول في تظاهرات حاشدة في كل المناطق حتى تحقيق بقية أهداف الثورة، المتمثلة باستشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مؤقتة ذات مهام محددة، تشمل:

- إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية.

- انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب.

- القيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة.