حادثة مفجعة.. وفاة فيل يحمل السياح بسبب الإرهاق

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توفي فيل بسبب الإرهاق بعد أن أجبر على حمل السياح في رحلات السفاري في سريلانكا.

وكان الفيل، الملقب كاناكوتا، يحمل مجموعة من السياح في ظل الحرارة المرتفعة، عندما لم يستطع المضي بالسير وسقط من الإرهاق.

وتأتي هذه الحادثة بعد تحقيق أجرته مجموعة موفينج ميوشنز اكتشفت فيه أدلة مقلقة على أن فيلة "رحلات السفاري" تقيد بالسلاسل وتهدد بعنفات تشبه الرمح.

وتجلس المجموعات السياحية على مقاعد تحملها الفيلة على ظهورها.

ويُعتقد أن الفيل البالغ من العمر 18 عاما كان قد حمل ثلاث مجموعات من السياح في يوم وفاته، وشارك في موكب في اليوم السابق.