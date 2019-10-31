محمد بن زايد يستقبل وزير الخزانة الأميركي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر بأبوظبي وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأميركية ستيفن منوشن.

ورحب سموه خلال اللقاء بالوزير الأميركي وبحثا العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين في الجوانب المالية والاستثمارية والتجارية والفرص المستقبلية لتطويرها.

كما استعرض الجانبان جهود البلدين المشتركة ودورهما الفاعل في تجفيف منابع تمويل الإرهاب بأشكاله كافة. إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها وعدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

حضر اللقاء مستشار الأمن الوطني سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي ومفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد مطر النيادي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي.