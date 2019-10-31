لاصق طبي لإغلاق الجروح خلال ثوان دون ندبات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصل علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتقنية طبية حديثة تساعد على التئام الجرح بدون ندوب خلال ثوان تصل إلى 5 فقط.

وتتمثل هذه التقنية بشريط لاصق لإغلاق الجروح، وأثبتت فعالية كبيرة خلال التجارب التي أجريت عليها، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز".

واستلهم العلماء فكرة الشريط من العناكب التي تستخدم المواد اللزجة للإمساك بالفريسة، مشيرين إلى أنه يعالج بسهولة الأنسجة الهشة في الرئة والأمعاء.

وبذلك يمكن إنقاء حياة الأشخاص عبر وقف النزيف الذي قد يعقب عمليات الجراحة في المعدة، وقد يفضي أحيانا إلى تعفن الدم.

وأشار العلماء إلى أن هذه الأشرطةت تحتاج إلى مزيد من الاختبارات.