بالصور.. حفرة تبتلع حافلة أثناء سيرها!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وقع حادثاً غير اعتيادي في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، حيث انهار جزءا من الطريق فجأة، ما أدى إلى تكون حفرة ضخمة، ابتلعت حافلة ركاب أثناء توقفها على اشارة ضوئية، وذلك كما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وسقط الجزء الخلفي من الحافلة في الحفرة، فيما ظل أكثر من نصف الحافلة معلقاً في الهواء، على ما أظهرت الصور التي نشرتها سلطة النقل في ولاية بنسلفانيا.

وكان على متن الحافلة، وقت وقوعها في الحفرة، السائق وراكب واحد فقط، وتمكنا من الخروج منها بسلام، دون أن يصابا بأذى.

واستعانت السلطات الأميركية برافعة من أجل إخراج الحافلة من الحفرة الضخمة.