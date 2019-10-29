المُحليات الاصطناعية تحمل أضرار السكر الأبيض

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

وجدت أبحاث جديدة أن المُحليات الاصطناعية لا تعدّ بديلاً أفضل من السكر الأبيض، وقد تحمل آثاراً جانبية تفوقه، وفقاً لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وشمل البحث 450 ألف شخص، تمت متابعتهم على مدار 16 عاماً.

ووجد الباحثون على الدراسة أن الأشخاص الذين شربوا أكثر من مشروبين سكريين في اليوم، كانوا أكثر عرضة بنسبة 17% للموت المبكر من أولئك الذين نادراً ما تناولوه.

لكن الأمر الأكثر إثارة للخوف أن خطر الوفاة المبكرة كان أعلى عند الأشخاص الذين تناولوا مشروبات تحتوي على مواد محلاة اصطناعياً.

كما وجدوا أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 40%.

ويعود السبب إلى التفاعلات الكيميائية التي تحدث في المعدة، حيث يهيئ الدماغ نفسه لاستقبال كميات أكبر من السكر، وتحسباً لذلك يقوم الجسم بإفراز الأنسولين، ما يقلل من نسبة السكر في الدم.

وفي حال المُحليات الاصطناعية يقوم المخ بمحاولة تعويض السكر عن طريق إطلاق مايدفعك إلى الشعور بالجوع حتى تأكل أكثر، ما يؤدي إلى زيادة كميات الأكل، وبالتالي السمنة التي ترفع نسبة الإصابة بالعديد من الأمراض.

واستثنت الدراسة بعض المُحليات الاصطناعية التي لا تؤثر في بكتيريا المعدة، مثل ستيفيا.