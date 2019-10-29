ترامب ينشر صورة الكلب "الرائع" بَطَل عملية قتل البغدادي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل أمس، صورة للكلب الذي كان ضمن وحدة النخبة التي شنت الهجوم على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي. ووصفه بـ "الرائع"

وقال ترامب بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد رفعت السرية عن صورة الكلب الرائع " لن يتم رفع السرية عن الاسم"، الذي قام بعمل رائع في القبض والقضاء على زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي".

وكان رئيس أركان القوات المسلحة الأميركية، أعلن أمس، أن كلبا كان ضمن وحدة النخبة التي شنت الهجوم على زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، مشيرا إلى أنه "أنجز مهاما استثنائية" وأنه عليهم "حماية" هويته.