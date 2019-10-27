أستاذة مصرية مسنة تفوز بجائزة سباحة عالمية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

فازت الدكتورة سهير العطار أستاذ بكلية الطب، جامعة القاهرة، تبلغ من العمر 74 عاما، بالميدالية الفضية في بطولة العالم للأساتذة، المقامة في كوريا.

وبحسب صحف محلية مصرية، فقد فازت العطار بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200 متر ظهر في مرحلة ( 70:74 سنة) في بطولة العالم للسباحة للأساتذة في كوريا، كما فازت "العطار" بالمركز الرابع في بطولة 400 متر حرة، و50 متر ظهر، و100 متر ظهر.

وقالت العطار انها حين توفى زوجها منذ 6 سنوات، لعبت الرياضة دورا بالغ الأهمية في حياتها، فقالت: "ليس لدي وقت فراغ أبدا، فبجانب عملي في الجامعة، أمارس السباحة والعدو وركوب الدراجات".