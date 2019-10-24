بالفيديو.. هزاع المنصوري في أول جولة تعريفية باللغة العربية من محطة الفضاء الدولية

المصدر: ديما منصور - دبي

نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري مقطع فيديو، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر، أجرى خلاله جولة من داخل محطة الفضاء الدولية، ويتحدث خلاله باللغة العربية، بواقعة تعتبر سابقة تاريخية.

وكشف المنصوري، من خلال الفيديو، عن الوحدات المختلفة التي تساعد رواد الفضاء على أداء مهامهم اليومية.

وقام المنصوري، بأول جولة تعريفية باللغة العربية من داخل محطة الفضاء الدولية، ويرينا من خلالها الوحدات المختلفة التي تتكون منها المحطة.

وبدأ المنصوري جولته بغرف المعيشة التي يقضي فيها الطاقم وقته، شارحا تفاصيل الحياة اليومية لرواد الفضاء.

ثم انتقل المنصوري إلى المختبرات الموجودة على متن المحطة والتي يجري فيها الرواد معظم تجاربهم، ومن ثم نقل لنا ما يجري خلف الكواليس للتعرف أكثر على كيفية حفاظ رواد الفضاء على لياقتهم البدنية على متن المحطة.

وبعد ذلك انتقل ليرينا الوحدات المخصصة للسير على الفضاء، وكيف يقوم رواد الفضاء بأعمال الصيانة الخاصة بالمحطة.

ومن ثم صور المنصوري غرفة التدريب حيث يمارس رواد الفضاء تمرينات الضغط على أجسامهم لتجنب ضمور العضلات في بيئة منعدمة الجاذبية، وذلك قبل أن ينتقل إلى حجرة التخزين، وغرف النوم.

وواصل المنصوري جولته المصورة ليرينا منظقة تناول الطعام، للتعرف إلى كيفية إعداد وتناول الطعام في الفضاء، ومن ثم انتقل إلى لوحة التحكم الرئيسية حيث يتحكم رواد الفضاء في المحطة وأي شحنات جديدة تصل إلى المحطة.

وعلق المنصوري على الفيديو الذي نشره قائلا: "كانت مهمة طموح زايد مليئة بالتجارب العلمية والخبرات الجديدة التي تم إنجازها في إطار جدول مكثف ومن بين ذلك أشارككم بكل ابتهاج هذا المرجع التعليمي، مدوناً أول جولة تعريفية لمحطة الفضاء الدولية باللغة العربية، تُختَم في سِجّل عالم الفضاء."