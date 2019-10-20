تجنُّب هذه العادات يبعد عنك شبح "الزهايمر"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت تقارير منظمة الصحة العالمية انه يوجد عادات تزيد من خطر الإصابة بالزهايمر ويجب على الناس تجنبها والإمتناع عنها، وقد عرضت لها مجلة "ساينس" وهي:

-إهمال علاج اضطرابات النوم، والتي تسبب اليقظة خلال الليل، وعدم القدرة على النعاس.

-الاعتماد على الأدوية المنومة يقود إلى الإصابة بالزهايمر.

- نقص النوم عن 7 ساعات يومياً، وكلما تزايد النقص كلما زاد خطر الزهايمر.

-إدمان استخدام الهاتف الذكي قبل النوم بسبب التعرّض للضوء الأزرق للشاشات.

-عدم استخدام الهاتف قبل ساعة ونصف من النوم على الأقل، وأن تعرّض نفسك للشمس لوقت أطول خلال النهار.