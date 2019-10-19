إليكم بعض البلدان الأرخص سياحياً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أجرى خبراء موقع "Aviasales" استطلاعاً لنحو 10 آلاف مستخدم توصلوا من خلاله إلى معرفة الدول الأرخص بالنسبة لهم لقضاء الإجازة.

وأشار 23% من المجيبين إلى أنّ قضاء الإجازة في جمهورية التشيك مربح جداً. وقالت سائحة: "في النصف الأول من شهر ديسمبر احتفلت بعيد ميلادي في براغ. لم أحتفل به من قبل بهذا المبلغ البخس". وقال سائح آخر: "كانت هذه رحلتي الأولى إلى الخارج، وقارنت الأسعار مع موسكو. في براغ، كان كل شيء أرخص بمرتين".

واحتلت المجر المرتبة الثانية في القائمة، حيث صوّت 17% من المستطلعين لصالحها. وأشار المستخدمون إلى أن الرحلة غير مكلفة من موسكو إلى بودابست أو ديبريسين، فضلاً عن انخفاض أسعار الترفيه والطعام في المطاعم.

ويرى 15% من السياح أن صربيا هي الوجهة الأكثر كلفة، على سبيل المثال، تبلغ كلفة رحلة الحافلة في بلغراد 60 روبل (0.94 دولار)، ويمكن تناول الغداء في مقهى بـ200 روبل (3.13 دولارات).



وقضى 14% من المسافرين عطلة غير مكلفة في إسبانيا و10% من المجيبين صوتوا لصالح فيتنام، حيث في تجربتهم كانت الأسعار نصف ما هي عليه في تايلاند. واختيرت جورجيا من قبل 9% من المشاركين، و7% كانوا راضين عن كلفة العطلات في البرتغال.