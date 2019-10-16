شيرين عبدالوهاب تعتزل السوشيال ميديا بسبب حرائق لبنان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، انها ستعتزل السوشيال ميديا بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة احتراماً لنفسها ولمتابعيها.

ونشرت شيرين مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وجهت من خلاله رسالة مكتوبة قالت فيها إنها تعلم أن الأغلبية يتصفون بالاحترام والصدق والتصالح مع النفس، وإنها لو نظرت إلى من يكرهون أنفسهم أو يكرهون نجاح الآخرين ما كانت لتتقدم خطوة واحدة في حياتها أو أنجزت أي شيء.

ويأتي هذا القرار بعد أن أعلنت شيرين تضامنها مع حرائق لبنان، مؤكدة على كونها مستعدة لإحياء حفل يذهب العائد الخاص به للمتضررين من الحريق.