حسين فهمي يغيب عن زفاف ابنة شقيقه ويثير التكهنات مجدداً بشأن حالته الصحية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثار غياب الفنان المصري حسين فهمي عن حفل زفاف «دينا»، ابنة شقيقه مصطفى فهمي، يوم السبت الماضي، ضجة كبيرة، وأعادت التكهنات بشأن حالته الصحية، التي نفى، في وقت سابق، أن تكون هي السبب وراء عدم ظهوره المعهود في المناسبات العامة.

وقد ضجت المواقع الإعلامية الفنية، ووسائل التواصل الاجتماعي، خلال الـ48 ساعة الماضية، بالأسئلة والتكهنات بشأن حالة حسين فهمي الصحية، وتكرار غيابه عن مناسبات الوسط الفني، في حين تحدث البعض عن أن إقامة «فهمي» حالياً خارج مصر هي فترة نقاهة، بعد إجرائه فحوصاً طبية اعتيادية لم تتسرب أية أنباء عن نوعها، أو ماهيتها.

ولم يظهر خلال حفل زفاف ابنة مصطفى فهمي، من زوجته الأولى الإيطالية، ما يشير إلى غياب عم العروس، حسين فهمي، لأسباب عائلية أو خلافات غير معلنة، إذ قام والد العروس بالرقص مع ابنته لوقت طويل، وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لفرحته الكبيرة بزفاف ابنته، فيما كان فهمي غاية بالأناقة إلى جانب زوجته الثالثة، الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، التي تألقت بفستان براق بسيط، وملائم للمناسبة.